Онколог рассказал о борьбе со злокачественными заболеваниями в России

4 февраля — Всемирный День борьбы с онкологическими заболеваниями. День, когда принято рассказывать об успехах современной онкологии. Прогресс в этом разделе медицины действительно велик! То и дело слышим невероятные истории излечения от рака. Ученые изобретают новые лекарственные препараты, внедряют клеточные технологии, использует разные виды радиационного воздействия.

О борьбе со злокачественными заболеваниями мы говорим с главным онкологом страны, директором Национального центра онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России, академиком РАН, абдоминальным хирургом Иваном Стилиди.

Иван Стилиди: В арсенале онкологов сегодня действительно множество высокотехнологичных методов: от новых форм лучевого воздействия до генетически адаптированной и клеточной терапии. Борьба с опухолями по-прежнему зиждется на "трех китах": хирургии, лекарственном лечении, лучевой терапии. И в каждой части — колоссальный прогресс!

Правда, чаще мы слышим новости о прорывах в биотехнологиях, обсуждаем таргетную и иммунотерапию. О том, как видоизменяется хирургия, говорим меньше. А потому, наверное, у многих возникает ощущение, что после широкого внедрения эндо-торакоскопических, а затем и робот-ассистированных операций как будто ничего существенного в этой области и не происходит. Однако это не так! Прогресс в онкохирургии сегодня значимо влияет на показатели выживаемости пациентов, страдающих опухолевыми заболеваниями.

Иван Сократович! Хирургию в борьбе с опухолями никак не обойти. И технический прогресс здесь очевиден. Правда ли, что технологии позволяют удалить практически любую опухоль?

Иван Стилиди: Давайте определимся с терминами. В онкохирургии существует понятие резектабельности. Это техническая возможность удалить опухоль. А есть понятие "онкологическая целесообразность". Это ответ на вопрос, нужно ли выполнять операцию конкретному пациенту, выиграет ли пациент от того, что будет прооперирован.

Действительно, инженерные технологии, технические возможности оперировать через малые разрезы прочно вошли в клиническую практику и заняли в ней свою нишу. Но очень важно правильно расставлять приоритеты. Нельзя в угоду технологии или демонстрации владения ею игнорировать интересы пациента.

Технически сегодня практически нет нерезектабельных опухолей. Мы можем удалить почти любое новообразование. Но далеко не всегда это в интересах пациента. Например, когда опухоль возникает в корне брыжейки кишечника. Если опухоль поражает эту зону, то удаляя новообразование, мы пересекаем мириады мелких сосудов, которые невозможно протезировать, и тем самым лишаем кишечник кровоснабжения! Получается, что технически такую операцию провести возможно, но это с большой долей вероятности убьет пациента.

Да, мы можем резецировать печень, удалить желудок, кишечник. Технически это возможно. Но всегда ли это во благо? Если у пациента есть отдаленные метастазы — в легких, головном мозге — то может оказаться, что операция не имеет смысла. Мы удалим первичную опухоль, но через несколько месяцев увидим прогрессирование заболевания. Поэтому такой пациент будет считаться неоперабельным не по техническим причинам, а по онкологической целесообразности. Такая операция только усугубит тяжесть состояния.

Пациент становится неизлечимым?

Иван Стилиди: Невозможность провести операцию не означает, что пациента нельзя лечить! Онкологи могут применять химиотерапию, использовать таргетные препараты, лучевые методы, иммунотерапию. Мы научились контролировать даже диссеминированные формы рака. Если еще 20 лет назад пациенты, страдающие раком легкого, к примеру, жили 6-7 месяцев после постановки диагноза, то сегодня многие из них живут 5 лет и более. У нас есть пациент, который 10 лет живет и неплохо себя чувствует с IV стадией рака легкого. Мы перевели жизнеугрожающее заболевание в хроническое!

