Как в России лечат пациентов с онкологией

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Этот день не только напоминание о масштабах вызова и о том, как важно следить за своим здоровьем, чтобы вовремя узнать о болезни и начать ее лечение. Это день надежды! Сегодня онкология - не приговор, наука в этой области переживает настоящую революцию, появляется все больше эффективных методов лечения и счастливых историй выздоровления. За сухими цифрами статистики - реальные люди и настоящие подвиги врачей. Корреспонденты "РГ" собрали несколько таких вдохновляющих историй из разных уголков нашей страны.

© Российская Газета

Шаги с опорой

Одно из самых сложных онкоортопедических вмешательств провели в начале года в Московском научно-исследовательском онкологическом институте (МНИОИ) имени П. А. Герцена - филиале Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава России. Врачи прооперировали 19-летнего парня, который приехал в Москву из Ташкента. У пациента стоял диагноз "остеосаркома левой подвздошной кости с поражением крестцово-подвздошного сочленения". Сложные медицинские термины звучат непонятно и страшно. Еще страшнее становится, если перевести это на простой и понятный нам язык - опухоль таза. Рак.

Как отмечают специалисты, лечение в этом случае осложняется тем, что опухоль развивается глубоко в малом тазу, а рядом проходят крупные сосуды и нервные структуры. Требуется не только провести операцию, но и успешно восстановить опорные функции таза.

Перед хирургическим вмешательством молодой человек прошел четыре курса химиотерапии, которые позволили стабилизировать процесс. После команда медиков смогла успешно прооперировать пациента.

"Опухоли костей таза - одна из самых сложных задач в онкоортопедии. Здесь важны не только техника и оборудование, но и накопленный опыт командной работы", - отмечает заведующий группой хирургического лечения опухолей костей и мягких тканей Артем Бухаров.

Хирурги успешно справились со своей задачей. Впереди у парня еще долгое лечение и восстановление, но уже в первые дни после операции он начал вставать и сделал первые шаги с опорой. Специально для него спроектировали индивидуальную металлоконструкцию по данным КТ с учетом анатомии и объема вмешательства. Ключевой этап позади, и остается только пожелать молодому человеку успешного завершения реабилитации.

Рождение чуда

Когда на 18-й неделе беременности екатеринбурженка Марина Ткачук услышала диагноз "рак молочной железы", ей показалось, что мир рухнул. Испугалась не за себя, а за судьбу такого долгожданного и еще не родившегося ребенка. Марина уже знала, что вынашивает девочку, и тогда казалось, что спасти ребенка может только чудо. За чудо она согласилась бороться вместе с врачами Свердловского областного онкодиспансера (СООД), и сегодня ее дочка Полина, которой уже почти год, - живое доказательство того, что онкология - не приговор.

Подозрительное уплотнение женщина обнаружила самостоятельно, опухоль пряталась под мышкой, поэтому на осмотрах ее долго не замечали. В начале Марина хотела не заикаться о находке лечащему врачу. Как бы забыть о ней, пока не появится на свет малышка. Но родные отговорили: крохе нужна здоровая мама. В женской консультации никаких прогнозов не давали, направили сразу к онкологам. Еще несколько лет назад онкологический диагноз был категоричен, как приговор: означал необходимость прерывания беременности. Сегодня подход кардинально изменился.

"Мы прежде всего ищем возможность сохранить ребенка, при этом не навредив матери. Решение о выборе тактики лечения принимает мультидисциплинарный консилиум врачей: химио- и радиотерапевты, хирурги, а также опытные акушеры-гинекологи. Женщинам назначают эффективные противоопухолевые лекарственные препараты, которые безопасны для плода", - объяснила руководитель химиотерапевтической службы СООД Марина Зафирова.

Ключ к успеху - в четких алгоритмах совместной работы. По словам главного акушера-гинеколога области Евгении Ожеговой, при соблюдении всех рекомендаций прогноз по лечению ничем не отличается от прогноза для женщины, которая не беременна.

Единственное, что операции пациенткам обычно планируют уже после родов. А вот химиотерапию Марина получала практически до момента рождения ребенка. Отмечает, что переносила ее довольно легко, самочувствие было хорошим, и чуть раньше срока - на 36-й неделе беременности - на свет появилась долгожданная дочка.

Как признается сейчас счастливая мама, веры ей придали примеры других матерей. За последние пару лет в Свердловской области онкобольные женщины с разными видами опухоли родили 12 здоровых ребятишек.

Сейчас медики онкодиспансера занимаются научной работой, анализируя процесс и результаты лечения беременных пациенток. В будущем эти труды помогут сохранять жизни и здоровье как будущим мамам с диагнозом рак, так и их детям.

Волшебники в белых халатах

Трогательной истории спасения от онкологического заболевания поделились с "РГ" в министерстве здравоохранения Калмыкии. Благодарственное письмо медикам поступило от мамы пятилетнего Женечки. Год назад у ребенка обнаружили на ноге шишку, которая увеличивалась в размерах. Местные врачи выявили новообразование и оперативно связались с федеральными коллегами. Так маленький пациент с мамой был госпитализирован в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина в Москве. Диагноз - Альвеолярная рабдомиосаркома мягких тканей правой стопы 3 степени, казалось, прозвучал как приговор. Но мальчик пережил изнурительные курсы химии, лучевой терапии и переливание крови.

"Девять месяцев мы боролись за жизнь нашего малыша. Девять месяцев страха, надежды и веры. Наша борьба увенчалась победой - Женя вышел в ремиссию! Берегите себя и своих близких и верьте в чудо", - написала мама Женечки Наталья Чернухина.

Женщина выразила огромную благодарность всему персоналу Республиканского детского медицинского центра Калмыкии, а также специалистам клиники Блохина, которые помогли ее сыну вернуться к жизни, назвав каждого из них настоящим волшебником.

Кстати, врачи из Калмыкии творят чудеса не только на родной земле. Летом прошлого года местный уроженец, хирург-онколог Артем Еременко стал известен на всю страну, когда на Камчатке произошло самое мощное за последние 70 лет землетрясение. В тот день Артем и его коллеги из Камчатского онкологического диспансера проводили сложнейшую операцию и не прекратили ее даже при самых сильных подземных толчках. Сохраняя самообладание, медицинская бригада успешно завершила хирургическое вмешательство, где на кону стояла жизнь пациента.

А в калмыцком селе Яшалта в те дни за сына переживала его мама. Кстати, сам Артем из династии врачей. Его дедушка Леонид Иванович был известным в республике хирургом.

Осенью прошлого года Артем Еременко был удостоен награды за свой поступок. Мужественному доктору вручили Орден Пирогова. С 2020 года его получают медики, которые отличились самоотверженностью при оказании помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, сопряженных с риском для жизни.

Тем временем

В онкодиспансере Севастополя по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" открылось отделение радионуклидной диагностики с аппаратом ОФЭКТ (однофотонной эмиссионной компьютерной томографии). Раньше такие исследования в городе не делали, пациентам приходилось ездить в Симферополь или Краснодар.

Технология ОФЭКТ позволяет выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, точно определять развитие болезни, находить метастазы и оценивать эффективность лечения. Отделение рассчитано на прием 1500 пациентов в год. За первый месяц работы здесь уже прошли обследование 25 человек.

Для проведения диагностики пациенту вводят радиофармпрепарат и помещают внутрь гамма-камеры. Аппарат создает детализированное трехмерное изображение внутренних органов и костей скелета, которое позволяет врачу увидеть патологию. Помимо онкологии, такие исследования применяются и в других областях медицины.

"Это безусловная помощь хирургам при подготовке пациентов к операции. Эндокринологам этот метод позволяет понять функцию щитовидной железы. Кардиологам - опередить, что пора ставить стент или проводить иное оперативное вмешательство. Онкологам он помогает увидеть состояние опухоли, наличие отдаленных метастазов, оценить функцию почек и других органов", - отметила завотделением радионуклидной диагностики, кандидат медицинских наук Наталья Скворцова.

В отделении работают 12 новых сотрудников, среди них и выпускники Севастопольского госуниверситета - медицинский физик и техник-дозиметрист.