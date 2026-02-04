В России выявили завозной случай лихорадки чикунгунья

Завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в РФ. В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что заболевшая прибыла в Москву после отдыха на Сейшельских островах.

"Роспотребнадзор заранее информировал о рисках завоза этого заболевания из других стран", - рассказали в пресс-службе ведомства, уточнив, что в Роспотребнадзоре были готовы к произошедшему.

После возвращения в страну заболевшую госпитализировали. Положительный результат на наличие вируса получили с помощью отечественных тест-систем.

В ведомстве подчеркнули, что вирус не передается напрямую от человека к человеку, поэтому риски распространения болезни в России минимальны.

Гражданам, направляющимся в эндемичные районы, рекомендуют защищаться от укусов насекомых: пользоваться репеллентами, устанавливать противомоскитные сетки на окнах и дверях, применять надкроватные пологи и носить одежду, прикрывающую кожу.