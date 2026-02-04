Почему Россия остается импортером медицинских приборов

Россия сегодня в большей степени не экспортирует, а импортирует медицинские приборы, при этом ключевым партнером выступает Китай, сказал НСН Александр Смирнов.

© РИА Новости

В России производят медицинские изделия, которые могли бы достойно конкурировать на мировом рынке, но пока страна в основном импортирует продукцию, заявил в беседе с НСН генеральный директор Ассоциации организаций оборонно-промышленного комплекса производителей медицинских изделий и оборудования, заместитель председателя Комиссии РСПП по фармацевтической и медицинской промышленности Александр Смирнов.

Поставки российских медицинских приборов в США достигли максимума с марта 2022 года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы. Уточняется, что по итогам 11 месяцев 2025 года общая сумма составила 809,5 тысячи долларов. Это на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года. США также экспортировали медицинское оборудование в Россию. В годовом выражении поставки составили 8,9 миллиона долларов. Смирнова не удивила такая статистика.

«Один томограф может стоить примерно миллион-полтора миллиона долларов. То есть сумма экспорта из нашей страны в США меньше стоимости одного томографа. Я, конечно, рад, что показатель экспорта вырос на 32%, но по большому счету это ни о чем. Понимаю, если бы медицинское оборудование из России в США поставляли на несколько миллиардов. Но такого никогда не было. Такие цифры могли быть, если бы мы поставляли что-то эксклюзивное. У нас, к примеру, есть препараты, с которыми можно было бы так работать, но не сейчас», — объяснил он.

Как отметил собеседник НСН, Россия продолжает работать с США, но санкции все осложняют.

«Есть проблема в регуляторике. Европейцы заняли более жесткую позицию, чем США. Несмотря на санкционные дела, мы сегодня можем спокойно приехать на какую-нибудь медицинскую выставку в США. Компании это не доставит проблем с оформлением документов, с оговоркой, что для стендистов нужно будет делать визы. Но США не закрывали свой рынок совсем. Можно было бы работать, если бы не все политические факторы, которые влияют на взаимоотношения», — заявил Смирнов.

По его словам, Россия может предложить изделия, которые были бы конкуренты на мировом рынке, но пока преобладает импорт.

«В каких-то видах изделий мы конкурентны. У нас есть, что предложить мировому рынку. Этот тренд сейчас усиливается, потому что правительство поставило задачу на технологический приоритет. Те разработки, которые мы могли бы предлагать, сейчас пытаемся перевести в производство. Думаю, дальше тенденция будет нарастать. Когда вопросы, связанные с санкционной политикой, разрешатся, будем эффективно работать с нашими партнерами. Сейчас за рубеж поставляем не только оборудование, но и медицинские изделия. В целом мы сегодня больше импортируем. То, что раньше нам поставлял Запад, сейчас начинает привозить Китай. Эта страна предлагает вещи, которые могут конкурировать с ведущими мировыми западными брендами. Они выигрывают за счет массовости, поскольку на многих рынках представлены, что отражается на цене», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Индия планирует в 2026 году увеличить поставки своих лекарств на российский рынок, особенно антидепрессантов и других препаратов, не имеющих отечественных аналогов. За январь-август 2025 года поставки индийских лекарств в Россию выросли на 7%, достигнув 196,3 млн упаковок, напоминает «Радиоточка НСН».