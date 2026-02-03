Врач усомнилась в необходимости вакцинации россиян от оспы обезьян

В России традиционно успешно лечат тропические болезни, но вакцинация от них нам не нужна, так как случаи заражения такими недугами у нас очень редки.

Об этом, комментируя информацию о том, что в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи готовы создать современную, эффективную и безопасную вакцину от оспы обезьян, заявила в интервью НСН врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева.

«В мире сегодня не существует вакцин от оспы обезьян, – подчеркнула медик. – Препаратов для профилактики также нет, потому что это заболевание встречается крайне редко и передаётся при очень тесном контакте».

Оспа обезьян, добавила она, не представляет угрозы массового заражения населения.

«Это не «ветрянка», которая летает по воздуху, поэтому эпидемия нам не грозит», – убеждена Скорпилева.

По её словам, заболевание в основном передается при непосредственном контакте с инфицированными животными или через половой путь. При этом в России пока не зафиксировано ни одного летального исхода от данного недуга.

Врач также обратила внимание на опыт разработки вакцин против других тропических заболеваний.

«В свое время были попытки создать вакцину от лихорадки Эбола, которая оказалась не востребованной и малоэффективной, поскольку вспышки происходят не так часто», – напомнила она.

Создание новой вакцины технически возможно благодаря существующим исследованиям схожих вирусов. Однако запуск препарата в массовое производство требует длительного времени – около пяти лет на проведение всех клинических испытаний.

В настоящее время, подчеркнула Скорпилева российские медики сосредоточены на совершенствовании методов лечения редких тропических заболеваний, а не на их профилактике путем вакцинации. Такой подход считается более рациональным с учётом низкой вероятности заражения населения.

