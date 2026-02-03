Врачи спасли младенца с пороком сердца

© В городе N

Нижегородские врачи спасли жизнь 30-дневному младенцу с тяжелейшим пороком сердца. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Новорожденный мальчик отказывался от еды и страдал одышкой. Родители малыша обратились в центральную районную больницу по месту жительства. Врачи заподозрили у младенца тяжелый порок сердца. Мальчик экстренно поступил в НИИ — Специализированную кардиохирургическую клиническую больницу имени Б. А. Королева в конце декабря.

Предварительно в Нижегородском кардиoцентре новорожденному провели расширенную диагностику и с помощью УЗИ-исследования и магнитно-резонансной томографии выяснили, что из-за критического порока сердце ребенка больше чем на две трети утратило свою насосную функцию. Медики успешно выполнили сложнейшую операцию, которую обычно делают только в федеральных клиниках.

Счет о спасении жизни шел на часы. Обычно оперативные вмешательства по поводу гипоплазии дуги в сочетании с критической коарктацией аорты выполняются в условиях остановленного сердца — это удобнее технически, а, главное, безопаснее для пациента. Однако сердце младенца могло не перенести вынужденной остановки. Мы решились выполнить сложное вмешательство на работающем сердце, — пояснил заведующий отделением врожденных пороков сердца НИИ — СККБ Юрий Соболев.

Через пять дней состояние малыша стабилизировалось, и его вместе с матерью перевели в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу. Весь следующий месяц врачи выхаживали малыша, подобрали ему необходимую терапию. А на прошлой неделе, когда он набрал необходимый вес, его выписали. Однако врачи продолжают держать его состояние на контроле. Через некоторое время младенца снова осмотрят специалисты и оценят динамику восстановления его здоровья.

Ранее сообщалось, что нижегородские врачи выполнили одномоментную трансплантацию печени с удалением опухоли желудка 37-летнему мужчине.

