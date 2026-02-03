Врачи провели уникальную операцию по замещению дефектов костей

В Кургане успешно прошла операция, которая может стать прорывом в мировой ортопедии: специалисты Центра Илизарова вживили титановый имплантат на место удаленного фрагмента большеберцовой кости. Правда, в качестве пациента выступила подопытная овечка, но недалек тот день, когда экспериментальные разработки найдут применение в клинической практике, уверены врачи.

© Российская Газета

Операция длилась два часа, а уже через полчаса после ее окончания кучерявая пациентка начала самостоятельно передвигаться, опираясь на забинтованную конечность. Для человека это, по сути, метод экспресс-восстановления дефекта длинных костей на руках и ногах, поясняют в клинике, особенно после тяжелых травм и ДТП, в случае опухолей или инфекционных осложнений, когда традиционные способы неэффективны или требуют многолетнего лечения.

Модульный имплантат представляет собой конструкцию из титанового сплава с сетчатой структурой и биоактивным покрытием, обладает высокими антикоррозионными свойствами, прочный, его достаточно тяжело разрушить при воздействии извне. Кроме того, он обеспечивает стабильную фиксацию и биосовместимость, способствует ускоренной регенерации костной ткани. По словам одного из авторов разработки травматолога-ортопеда Александра Шастова, за счет определенного сечения диаметра ячеек и биоактивного покрытия в имплантат прорастают сосуды и формируется кость. Над созданием прототипа медицинского изделия - от дизайна, подбора материала до определения оптимального размера ячеек в модуле - работала команда ученых Курганского госуниверситета.

- Технология показала свою эффективность благодаря взаимодействию врачей, ученых и инженеров, - подчеркивает директор Центра Илизарова Александр Бурцев. - Получился очень интересный концепт, позволяющий решать индивидуальные задачи в восстановлении пациентов любого пола, возраста и комплекции. Это такой же конструктор, как и аппарат Илизарова, который врач может собирать под конкретного больного. В подобных технологиях сейчас очень нуждаются раненые бойцы СВО.