В Тарко-Сале открыли центр амбулаторной онкологической помощи

В новом центре будут обследоваться и лечиться жители Пуровского и Красноселькупского районов, которых раньше отправляли на врачебные приемы в Новый Уренгой.

Аналогичные учреждения уже работают в Салехарде, Ноябрьске, Новом Уренгое и Надыме. Их задача — обеспечить пациентам с тяжелыми заболеваниями или подозрением на них полноценную амбулаторную помощь — от консультаций до противоопухолевой терапии. Причем опасный недуг нередко удается диагностировать на ранней стадии, когда болезнь лучше поддается лечению. Так, в 2025 году из 1300 зарегистрированных случаев более 900 обнаружили на первой и второй стадиях, еще 82 — на нулевой. Чаще всего у северян выявляют рак молочной железы и толстого кишечника, а также меланому.

С 2021 года терапевтам, фельдшерам, акушерам и другим специалистам выплачивают материальное вознаграждение за каждый случай ранней диагностики заболевания: врачам полагается 19 тысяч рублей, среднему медперсоналу — девять тысяч. За пять лет за счет бюджета поощрили 526 работников здравоохранения, начислив им 840 премий.

Помимо диагностики, на Ямале особое внимание уделяют генетическим анализам, позволяющим установить предрасположенность к злокачественным новообразованиям, спрогнозировать ответ организма на терапию и эффективнее подобрать препараты. За пять лет в рамках регионального проекта "Борьба с онкозаболеваниями" проведено свыше тысячи обследований, "плохая" наследственность зафиксирована у 107 пациентов и 75 их родственников. При выявлении опухолевого синдрома врачи формируют программу скрининга, ставят человека на диспансерный учет и отправляют на консультацию к узким специалистам.

Между Тем

В Ноябрьске и Новом Уренгое открыли дистанционные рентгенологические референс-центры на 55 рабочих мест. Медики круглосуточно расшифровывают результаты флюорографий, маммографий, КТ и МРТ, в том числе поступающих с отдаленных территорий. На описание одного снимка требуется всего 5-10 минут, анализировать данные докторам помогает нейросеть. Как отметили в департаменте здравоохранения ЯНАО, такое "разделение труда" позволяет более равномерно распределять нагрузку на профильных специалистов и избавлять жителей от долгого ожидания скрининга.