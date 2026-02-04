Какие современные технологии используются в Москве для борьбы с раком

Сегодня, во Всемирный день борьбы с раком, о работе онкологов и развитии этого вида помощи в Москве рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

© Российская Газета

Глава города отметил, что борьба с онкологическими заболеваниями — одно из ключевых направлений программы развития столичного здравоохранения. В приоритете — повышение точности и скорости диагностики, а также внедрение персонализированных методов лечения, учитывающих особенности течения заболевания у каждого конкретного пациента.

«Существенный вклад в решение этих задач вносит ядерная медицина — область, которая меняет подход к диагностике и персонализированному лечению самых сложных заболеваний. Благодаря развитию инфраструктуры и обновлению парка оборудования количество исследований за последние годы значительно выросло», — написал Собянин.

Ключевую роль в этом сыграл комплекс современной техники. Он включает:

аппараты ПЭТ-КТ — позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), совмещенная с компьютерной томографией (КТ). Они позволяют за одно исследование наиболее полно оценить распространенность онкологического процесса. Этот метод помогает получить информацию об активности метаболических процессов в опухолевых тканях и тем самым точнее понять характер заболевания;

комбинированные системы однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ/КТ). Они создают единое изображение, где данные о работе органов точно наложены на их трехмерное анатомическое строение. Такой подход дает наиболее полное представление о заболевании, что особенно важно для выбора правильной тактики лечения;

рентгенотерапевтические аппараты, которые применяются для проведения лучевой терапии. Мощное рентгеновское излучение направляется с ювелирной точностью, что позволяет воздействовать непосредственно на очаг заболевания;

линейные ускорители, с помощью которых проводят лучевую терапию с высочайшей точностью, воздействуя на опухоль мощным пучком излучения и минимально затрагивая здоровые ткани.

Технологии ядерной медицины представлены в семи городских стационарах, таких как Московский многопрофильный клинический центр (ММКЦ) "Коммунарка", Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова, городская клиническая больница (ГКБ) имени С.С. Юдина, Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, госпиталь для ветеранов войн № 3, ГКБ имени А.К. Ерамишанцева и детская городская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова.

В 2025 году высокоточную радиоизотопную диагностику прошли более 32 тысяч пациентов, в том числе свыше 4 тысяч детей. Проведено более 41 тысячи исследований. Это в 1,8 раза больше, чем в 2021 году.

В частности, в ММКЦ "Коммунарка" установлен современный комплекс из трех линейных ускорителей. В связке с ним работает другое высокотехнологичное оборудование: КТ/МРТ для предлучевой топометрии, блок близкофокусной рентгенотерапии для эффективного лечения поверхностных новообразований (например, на коже), а также блок брахитерапии, где микроисточники излучения размещаются непосредственно в опухолевом очаге для прицельного воздействия.

За последний год диагностику и лечение прошли 9 тысяч человек, из них ПЭТ/КТ — свыше 2,8 тысячи пациентов, ОФЭКТ/КТ — более трех тысяч человек, а лучевую терапию — свыше 3,3 тысячи человек.

«Еще одним высокотехнологичным направлением ядерной медицины сегодня является радионуклидная терапия. В онкологическом центре ГКБ имени С.С. Юдина она применяется с использованием современных радиофармпрепаратов по индивидуально подобранным протоколам», — отметил Сергей Собянин.

Современный метод эффективно дополняет более традиционное хирургическое и лекарственное лечение. За последние два года радионуклидную терапию в онкоцентре ГКБ имени С.С. Юдина получили более 900 пациентов.

В дальнейших планах — расширение применения технологий ядерной медицины, что позволит предоставить современное эффективное лечение и диагностику большему числу нуждающихся в этом москвичей.