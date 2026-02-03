Операция шла девять часов: мужчине заменили главную артерию организма

Пермские врачи впервые в своей практике провели операцию по лечению расслаивающей аневризмы аорты 74-летнему пациенту. Медики установили, что она была гигантского размера — более шести сантиметров.

«Аорта — главная и самая крупная артерия организма, и из всех кровеносных сосудов именно она подвергается наибольшему напряжению, — пояснил заведующий кардиохирургическим отделением Пермского кардиодиспансера Алексей Вронский. — У больного аорта не только расширилась, но и расслоилась, а значит, могла разорваться. Кроме того, мы диагностировали порок сердца, при котором створки клапана полностью не смыкаются».

Кардиохирурги девять часов не отходили от операционного стола: удалили расширенную аорту и устья коронарных артерий, которые не могли выполнять свою функцию. После этого установили специальный синтетический протез и сделали пересадку устьев артерий, что обеспечило надежное кровоснабжение. Кроме того, восстановили аортальный клапан, устранив его патологическую недостаточность.

«Этот случай оказался достаточно тяжелым, поскольку у пациента были выявлены фибрилляция предсердий и поражение коронарной артерии, — говорит главный врач диспансера Кирилл Прохоров. — Проведение радиочастотной абляции позволило нормализовать синусовый ритм сердца, удаление ушка левого предсердия — снизить риск развития инсульта, а коронарное шунтирование — предотвратить инфаркт миокарда. В целом эти методы помогли существенно укрепить здоровье пациента и минимизировать угрозу возникновения угрожающих жизни сосудистых катастроф».

После сложнейшей операции кардиологи 17 дней контролировали состояние больного. Сейчас его уже выписали домой, и он чувствует себя хорошо.

Тем временем

Современное оборудование помогло врачам быстро определить причину недомогания 78-летнего жителя Перми. В конце января он почувствовал слабость в ноге и руке. Ему удалось добраться до телефона и вызвать скорую помощь. В городской клинической больнице № 4 пациенту немедленно провели МРТ с контрастным препаратом, диагностировали ишемический инсульт, возникший после острого нарушения кровообращения в мозгу, и разработали тактику лечения. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.