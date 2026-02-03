Доктор дал советы пациентам, которые пользуются ИИ для лечения

Все больше людей используют искусственный интеллект (ChatGPT, DeepSeek и другие языковые модели — LM, или language models) для поиска информации о состоянии здоровья. Казалось бы, ничего сложного: описать симптомы, можно даже загрузить результаты анализов — и через полминуты получаешь четкий ответ с объяснениями, на которые у обычного врача на приеме может просто не хватать времени. И все же такие рекомендации допустимо рассматривать только в качестве первичной подсказки, которая требует обязательной проверки и интерпретации лечащим врачом. О рисках, которые возникают, если принимать ответы LM как истину в последней инстанции, о том, почему применение ИИ в медицине должно регулироваться и как грамотно использовать эту технологию, "Российской газете" рассказал заместитель директора по реализации федеральных проектов НМИЦ онкологии имени Блохина, руководитель Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта в здравоохранении Тигран Геворкян.

© Freepik

Современные публичные ИИ-сервисы (ChatGPT, DeepSeek, Gemini и т.д.) все активнее используются для получения не просто общих сведений о том или ином заболевании, а персональных медицинских рекомендаций. Но экспертные проверки показали: алгоритмы часто не учитывают ключевые клинически значимые параметры пациента, например, возраст, пол и анамнез. Какие риски для здоровья вы в этом видите?

Тигран Геворкян: Мы живем во время активного внедрения искусственного интеллекта в повседневную жизнь, включая и здравоохранение. Хотя определенные правила по использованию ИИ уже существуют, мы постоянно сталкиваемся с новыми вызовами. Готовые решения, доступные сегодня, могут создавать иллюзию простых ответов, но к ним необходимо относиться избирательно.

Я не призываю к консерватизму и тем более к полному отказу от технологий — напротив, мы должны помочь всем пользователям грамотно ими распоряжаться. Под пользователями имеются в виду и граждане, и специалисты в области здравоохранения, которые уже применяют ИИ в своей работе.

Где мы видим ключевые риски? Прежде всего с большой осторожностью нужно относиться к технологическим решениям на основе генеративных и больших языковых моделей. Четко определить сферу их применения критически важно. Очевидно, что подобные системы могут использоваться только как инструмент, заключения которого всегда проверяет, фильтрует и окончательно утверждает профильный специалист (либо проверенное программное обеспечение). Такие "помощники" не должны напрямую транслировать выводы неподготовленному потребителю — в этом заключается большой риск.

Особенно это актуально для решений, разработанных за рубежом. Крайне важен здесь принцип "объяснимого искусственного интеллекта" — то есть возможность понять и детализировать, как модель приняла то или иное решение. Если такой возможности нет или разработчик ее не предоставляет, такие решения должны использоваться исключительно в качестве подсказки, которая обязательно проходит дополнительную валидацию и проверку экспертом (врачом).

Медицинская консультация от ИИ "под рукой" в любое время дня и ночи, быстро и бесплатно — это удобно и уже стало массовым явлением. Запретить это нереально, значит, нужен контроль. Возможно ли, на ваш взгляд, создать эффективную систему регулирования в этой области?

Тигран Геворкян: Конечно, запретить использование ИИ, как и интернета в целом, невозможно. Поэтому ключевой вопрос — как обеспечить эффективное регулирование его применения, чтобы минимизировать риски. Это не только возможно, но и уже реализуется.

Во-первых, существуют строгие правовые механизмы, регламентирующие вопросы охраны здоровья и оказания медицинской помощи. Любой программный продукт, претендующий на медицинское применение, должен быть зарегистрирован как медицинское изделие. И только эти прошедшие регистрацию решения могут быть официально допущены к использованию в отношении пациентов. Это основное правило, которое должны знать и пациенты, и медицинские специалисты, применяющие ИИ в клинической практике.

Во-вторых, важнейшую роль играет просвещение и информирование. Глобальная сеть открыта для всех, поэтому необходимо уравновесить технологический бум грамотной коммуникацией. Крайне важно доносить до населения корректную, взвешенную информацию. Следует воздерживаться от популистских и непрофессиональных комментариев на эту тему, которые создают нездоровые ожидания.

Любая новая технология в нашей жизни проходит этапы адаптации. Мы уверены, что в ближайшее время в сфере искусственного интеллекта сформируются правильные векторы развития, которые будут четко донесены до общества. И, что не менее важно, со временем и само население накопит практический опыт, научится разумно пользоваться этими инструментами.

Какие советы вы дадите пользователям, которые обращаются к ИИ за медицинской информацией, но готовы ее критически оценивать?

Тигран Геворкян: Главный совет можно сформулировать так: к рекомендациям непроверенных ИИ-систем следует относиться с той же долей здорового скепсиса, как и к непрофессиональным советам — например, от друзей и знакомых. Использование нейросети, не имеющей медицинской регистрации, для постановки диагноза или выбора терапии — это то же самое, что следовать опасному "народному" рецепту при серьезном заболевании. Риски сопоставимы.

Поэтому ключевое правило для разумного пользователя остается неизменным: любую полученную от ИИ информацию необходимо обсуждать со своим лечащим врачом. Он знает вас, особенности вашего организма и заболевания. Поэтому вашим основным и самым надежным источником истины должен быть специалист — будь то врач первичного звена либо узкий специалист по определенному профилю.

Современные врачи сами активно осваивают новые технологии. Однако они в своей практике используют исключительно проверенные и зарегистрированные как медицинские изделия ИИ-решения, которые внедряются в систему здравоохранения официально. Их опыт — лучший ориентир для пациента: любая инновация является движущей силой и помощником для нас, но в этой связи важно не оказаться заложником технологий.

Последнее слово и ответственность в ближайшей перспективе должны оставаться за врачом.