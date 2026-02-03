$77.0291.25

Россиян предупредили об опасности используемого при простуде популярного препарата

Lenta.ru

Онколог Владимир Ивашков призвал не злоупотреблять парацетамолом. Об опасности этого популярного препарата, который многие россияне используют во время простуды, он предупредил в Telegram-канале.

Ивашков подчеркнул, что парацетамол является основной причиной острой печеночной недостаточности в развитых странах. Он рассказал, что, согласно исследованиям, передозировка парацетамола стала причиной повреждения этого органа почти в 50 процентах всех случаев, зарегистрированных в США и Великобритании.

В связи с этим доктор призвал принимать не более четырех граммов парацетамола в сутки. Причем при расчете дозировки необходимо учитывать, что это вещество входит в состав более 600 комбинированных препаратов от простуды и гриппа. Кроме того, препарат не стоит принимать более пяти дней подряд и делать перерыв не менее четырех-шести часов между таблетками.

Ранее врач Ольга Уланкина призвала в период простуды не посещать офис. Она утверждает, что это опасно как для самого заболевшего, так и для его коллег.