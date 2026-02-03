Онколог Владимир Ивашков призвал не злоупотреблять парацетамолом. Об опасности этого популярного препарата, который многие россияне используют во время простуды, он предупредил в Telegram-канале.

Ивашков подчеркнул, что парацетамол является основной причиной острой печеночной недостаточности в развитых странах. Он рассказал, что, согласно исследованиям, передозировка парацетамола стала причиной повреждения этого органа почти в 50 процентах всех случаев, зарегистрированных в США и Великобритании.

В связи с этим доктор призвал принимать не более четырех граммов парацетамола в сутки. Причем при расчете дозировки необходимо учитывать, что это вещество входит в состав более 600 комбинированных препаратов от простуды и гриппа. Кроме того, препарат не стоит принимать более пяти дней подряд и делать перерыв не менее четырех-шести часов между таблетками.

Ранее врач Ольга Уланкина призвала в период простуды не посещать офис. Она утверждает, что это опасно как для самого заболевшего, так и для его коллег.