В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ за последнюю неделю выросла в России на 9,6%, однако отмечается снижение числа заболевших гриппом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

© РИА Новости

«По итогам 5-й недели 2026 года в России отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 9,6% по сравнению с предыдущей неделей — зарегистрировано 665 тыс. случаев. Показатель заболеваемости соответствует уровню середины октября 2025 года. Отмечается снижение количества заболевших гриппом», — говорится в сообщении.

По данным лабораторного мониторинга за циркулирующими респираторными вирусами, также отмечается снижение доли положительных находок вирусов гриппа. Отмечается увеличение доли риновирусов.

Кроме того, по итогам пятой недели 2026 года в России зарегистрировано около 5,5 тыс. случаев COVID-19, что на 5,8% выше, чем на предыдущей неделе.

В Роспотребнадзоре призвали граждан соблюдать базовые меры профилактики: чаще мыть руки с мылом, по возможности избегать людных мест и массовых мероприятий, использовать защитные медицинские маски, особенно в местах повышенного риска. При появлении симптомов респираторного заболевания рекомендуется оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.