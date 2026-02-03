РФ вошла в топ-10 стран с высокой выживаемостью детей с раком

Россия входит в первую десятку стран, где зафиксирована самая высокая выживаемость среди детей при онкологических заболеваниях. Об этом сообщил в интервью ТАСС главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, директор НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, академик РАН Иван Стилиди.

«Показатели летальности от онкологических заболеваний у пациентов детского возраста в России ниже, чем, например, во Франции. Россия вошла в первую десятку стран с самой высокой общей выживаемостью пациентов детского возраста», — сказал он.

Онколог пояснил, что в последние годы результаты лечения изменились благодаря прогрессу технологий лечения и доступности инноваций. Так, в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина в 2024 году выполнено 243 трансплантации костного мозга, а также стартовало лечение с помощью новой клеточной технологии.

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Он был провозглашен "Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями" и необходим для повышения знаний о раке, а также привлечения внимания к проблемам выявляемости и лечения онкозаболеваний.

Полный текст интервью будет опубликован 4 февраля.