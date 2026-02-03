Как изменилась заболеваемость ВИЧ в Крыму

Заболеваемость вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в Республике Крым в 2025 году снизилась на 16% по сравнению с показателем предыдущего года, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона.

«В 2025 году отмечается снижение показателя заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Республике Крым на 16% по сравнению с 2024 годом. По итогам 2025 года основным путем передачи ВИЧ-инфекции в регионе остается половой путь передачи — 82,56%, парентеральный путь передачи (через кровь, нарушение целостности кожных покровов или слизистых оболочек — прим. ТАСС) составляет 16,2%», — сообщили в министерстве со ссылкой на данные Центра профилактики и борьбы со СПИДом.

Распределение по полу в 2025 году составляет: мужчины — 57,9%, женщины — 42,1%.