Онколог рассказал, есть ли смысл удалять родинки «про запас»

Удалять родинки "про запас", чтобы исключить риск развития опухоли, бессмысленно. Меланомоопасные родинки может выявить лишь специалист, сообщил в интервью ТАСС главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, директор НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, академик РАН Иван Стилиди.

© Freepik

«Есть так называемые меланомоопасные родинки, а есть те, которые не увеличивают риск развития меланомы. Поэтому удалять здоровые родинки "про запас" нет смысла. Важно обратиться к специалисту, чтобы он оценил, насколько высок риск того, что родинка может стать злокачественным новообразованием», — сказал онколог.

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Он был провозглашен "Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями" и необходим для повышения знаний о раке, а также привлечения внимания к проблемам выявляемости и лечения онкозаболеваний.

Полный текст интервью будет опубликован 4 февраля.