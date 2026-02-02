Профессор ответил, грозит ли России пандемия оспы обезьян

Значительного распространения вируса "оспы обезьян" в России не будет, так как инфекция в основном передается при длительном и тесном контакте, а также имеет выраженные симптомы, что позволяет сразу изолировать больного. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Мурад Шахмарданов.

"Вирус передается в основном при длительном тесном физическом контакте, особенно с поврежденными элементами сыпи. Он не обладает высокой воздушно-капельной контагиозностью (заразностью - прим. ТАСС). Это фундаментальный сдерживающий фактор [ограничивающий распространение вируса]", - сказал Шахмарданов.

Он отметил, что у вируса низкий базовый репродуктивный индекс.

"Это означает, что без активных контактов в уязвимых группах один больной в среднем заражает менее одного человека. Эпидемия затухает сама", - пояснил врач, добавив, что заболевание в большинстве случаев протекает с явной, характерной сыпью, что позволяет быстро выявить и изолировать больного, в отличие от бессимптомного или стертого течения.

Шахмарданов напомнил, что в стране есть вакцины и протоколы, которые эффективны в борьбе с вирусом.