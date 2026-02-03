Эксперт призвал не паниковать из-за оспы обезьян

Оспа обезьян — контролируемая, хорошо изученная инфекция с низкой заразностью и благоприятным прогнозом в большинстве случаев, рассказал "РГ" заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН, кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев.

«Это вирусное заболевание из группы ортопоксвирусов, родственное натуральной оспе, но существенно менее опасное», — пояснил он.

По словам эксперта, риск осложнений из-за оспы обезьян возможен у людей с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями, у беременных и маленьких детей. Однако в целом вирус не обладает пандемическим потенциалом, сопоставимым с COVID-19, и не демонстрирует высокой контагиозности.

«Вирус нестабилен во внешней среде, быстро разрушается при высыхании, воздействии ультрафиолета, температурных колебаний и стандартных дезинфицирующих средств», — говорит Маслиев.

Он добавил, что само заболевание начинается с симптомов, типичных для большинства вирусных инфекций: повышения температуры, выраженной слабости, головной боли, ломоты в мышцах, увеличения лимфатических узлов. Через 1-3 дня появляется характерная сыпь, которая проходит стадии пятен, папул, пузырьков и корочек. Сыпь чаще локализуется на лице, ладонях, стопах, слизистых оболочках, в том числе полости рта. В большинстве случаев инфекция протекает в легкой или среднетяжелой форме и заканчивается полным выздоровлением в течение 2-4 недель, подчеркнул медик. Инкубационный период, который длится от заражения до появления первых симптомов, составляет в среднем от 5 до 14 дней.

Передается вирус обычно через тесный физический контакт с заболевшим человеком, а также при близком общении лицом к лицу, отмечает Маслиев. При этом заражение воздушно-капельным путем возможно только при длительном и очень тесном контакте, в отличие от коронавируса или гриппа, где заражение происходит значительно легче, добавил медик.

Эксперт подчеркнул, что единичные случаи заболевания не означают вспышку.

«Риск массового распространения инфекции в России в настоящее время оценивается как крайне низкий», — заключил медик.

Ранее оспа обезьян подтвердилась у мужчины, который проживает в Подмосковье. Его госпитализировали. Всех, кто с ним контактировал, поместили в режим изоляции, сообщили в Роспотребнадзоре. Сейчас за ними наблюдают врачи.

Между тем впервые вирус оспы обезьян был выявлен в 1958 году у лабораторных обезьян, но его основной природный резервуар — не обезьяны, а грызуны.