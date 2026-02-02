Россиянке удалили щитовидку размером с голову

Женщине в Татарстане в возрасте 71 года удалили щитовидку "размером с голову", которую она растила большую часть жизни и боялась удалять. Об этом случае рассказали в Республиканской клинической больнице.

© Российская Газета

"Почти 40 лет жительница Альметьевска не решалась на операцию по поводу зоба щитовидной железы - ее все время останавливал страх", - говорится в сообщении.

Многие годы женщину мучила астма, однако врачи ее смогли уговорить на операцию, фактически отругав во время очередного приступа. Причина в том, что зоб разросся и начал сдавливать трахею, что грозило летальным исходом в любой день, даже без приступа.

Пенсионерку отправили на хирургический стол и через мини-разрез удалили ей две доли щитовидной железы размером 13 на 9 на 8 сантиметров и 16 на 9 на 8 сантиметров. Уже через несколько дней пожилую женщину выписали домой.