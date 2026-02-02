Врачи спасли мужчину, набравшего за две недели 20 кг веса

В Республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе поступил 67-летний пациент, набравший 20 кг веса за две недели из-за сильных отеков.

Как рассказали в Минздраве РФ, кроме всего, у мужчины было высокое артериальное давление, неприятный вкус во рту и отсутствие аппетита. Мужчине выполнили процедуру гемодиализа, чтобы вывести лишнюю жидкость. И вскоре вес снизился на 16 кг. Только после этого была взята на анализ почечная ткань.

Исследование показало, что у пациента аутоиммунное заболевание почки, тяжело поддающееся лечению. В итоге для него было разработано индивидуальное медикаментозное лечение, которое принесло эффект - пациента сняли с диализа.

Сейчас он чувствует себя хорошо, функции почек восстановились.