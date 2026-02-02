Новый вирус летучих мышей начал заражать людей

Обычный глоток сырого сока финиковой пальмы привел пятерых человек в реанимацию. Однако анализы на Нипах дали отрицательный результат.

В Бангладеш обнаружили новый вирус, который передается от животных к человеку. Исследователи из Колумбийского университета выявили Pteropine orthoreovirus (PRV) у пациентов, которые были госпитализированы с симптомами, похожими на вирус Нипах.

Люди жаловались на высокую температуру, рвоту и поражение нервной системы. Однако анализы на Нипах дали отрицательный результат. Выявить настоящую причину болезни удалось с помощью новейшей технологии вирусного секвенирования (VCS).

Все зараженные употребляли сырой сок финиковой пальмы. Емкости для сбора напитка привлекают летучих мышей, загрязняющих их своими выделениями. Генетический анализ подтвердил связь вируса у пациентов с рукокрылыми.

Эксперты заявили, что открытие PRV доказывает, что многие зоонозные инфекции остаются незамеченными из-за сложностей диагностики. Кроме того, безобидные пищевые традиции могут нести серьезную угрозу.

