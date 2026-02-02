Онищенко перечислил вирусы, способные вызвать мировую эпидемию

Оспа обезьян, корь и COVID-19 входят в перечень вирусов, которые в ближайшее время способны спровоцировать масштабную эпидемию.

Об этом РИА Новости рассказал заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

В ходе беседы поднялся вопрос того, как вирусы могут перерасти в проблему мирового здравоохранения.

«Там стоит COVID-19, там стоит оспа обезьян, там стоит корь, потому что перестали прививаться», — сказал Онищенко.

Академик подчеркнул парадоксальность ситуации с корью: против болезни существуют эффективные вакцины, и Россия считается страной, свободной от этого заболевания. Однако, по его словам, серьёзную опасность представляет распространение движения антиваксеров, из-за которого снижается коллективный иммунитет.

Ранее заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков заявил, что вирус Нипах не представляет угрозы для жителей России.