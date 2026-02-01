Минздрав утвердил постоянные клинические рекомендации для лечения Covid-19

Вместо временных клинических рекомендаций по лечению пациентов с COVID-19 Минздрав утвердил постоянные, пишет РИА Новости.

В документе говорится, что коронавирус, который вызвал пандемию в 2020 году, стал сезонной инфекцией. Теперь у него более двух тысяч разновидностей, среди них больше всего в мире распространен вариант омикрон, для которого характерен небольшой инкубационный период - от двух до семи суток.

Заболевание начинается остро, с первых дней появляются кашель, насморк, температура, спутанность сознания. Среди симптомов также могут быть одышка, чувство заложенности в грудной клетке, кровохарканье, диарея, тошнота, рвота. Снижается обоняние и вкус. Может развиться конъюнктивит.

Допускается течение коронавируса в легкой и бессимптомной форме.

При лечении пациентов с COVID-19 Минздрав рекомендует противовирусные препараты, в числе которых молнупиравир, фавипиравир, умифеновир, риамиловир, энисамия иодид, действующие вещества фавипиравир+цинк (в форме цинка глюконата), нирматрелвир+ритонавир и другие. Кроме этого требуется симптоматическая терапия.

Самой эффективной профилактикой COVID-19 остается вакцинация.