Онищенко ответил, нужно ли бояться оспы обезьян

Онищенко: бояться оспы обезьян не нужно, но наблюдение за ней необходимо

ТАСС

Бояться оспы обезьян не нужно, в настоящее время есть методы ее диагностики и вакцина против вируса, но наблюдать за ней нужно. Об этом сообщил ТАСС академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Слово "бояться" никогда не должно быть, даже если бы это было более опасная инфекция, когда человек боится, он остается без защиты. А вот знать эту оспу, конечно же, надо. Ну, мы ее знаем давно", - сказал он.

Онищенко отметил, что наблюдения за оспой обезьян ведутся с 1980-х годов и ранее болели только обезьяны, а также люди, которые жили рядом с джунглями.

"Потому надо было очень захотеть, чтобы заболеть. Надо быть в теснейшем общении вот с этой природой. Это Африка, четыре или пять стран, где этот природный очаг, где эта оспа живет в живой природе", - говорит академик.

Он подчеркнул, что к настоящему моменту существует вакцина против оспы обезьян, а также современные методы диагностики, так что переживать повода нет.