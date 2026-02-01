В РФ изменили размер компенсации для доноров иммунной плазмы крови

Правительство России установило размер денежной компенсации для доноров имунноспецифической плазмы крови, которая используется для производства определенных лекарственных препаратов. Размер выплаты в 2026 году составит более 6 тыс. рублей, следует из документов, с которыми ознакомился ТАСС.

Речь идет о донорах иммуноспецифической плазмы с антителами к антигену Rh(D), которые для этого проходят иммунизацию путем инъекций D-антигена. С учетом нагрузки этой процедуры для организма они будут получать компенсацию в размере 30% от прожиточного минимума трудоспособного населения в РФ, что в 2026 году дает почти 6,2 тыс. рублей.

При этом, поскольку эта выплата назначается за иммунизацию и не является платой непосредственно за донацию, такие доноры смогут сохранять статус безвозмездных и при достижении необходимого количества донаций получать знак "Почетный донор России".

Этот вид заготовки компонентов крови предназначен исключительно для фармацевтической промышленности. В частности, такая плазма необходима для выпуска антирезусного иммуноглобулина - препарата, применяемого для предотвращения резус-конфликта у беременных женщин.

Обновлены также предельные размеры трат на заготовку и хранение одного литра компонентов крови для фармпроизводства. Для стандартных компонентов лимит составит 10,85 тыс. рублей, а для имунноспецифической плазмы - 23,42 тыс. рублей.

Такая мера направлена на развитие отечественного производства препаратов из плазмы крови человека в рамках стратегии импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета в сфере здравоохранения. Ранее в Минздраве РФ отмечали, что создание системы материального стимулирования доноров редких групп крови позволит полностью закрыть потребности российских фармзаводов в исходном сырье к 2030 году.