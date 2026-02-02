В Роспотребнадзоре рассказали, какие меры приняли в связи с оспой обезьян

В Московской области установлены и изолированы люди, которые контактировали с мужчиной, зараженным оспой обезьян. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Московской области подтвержден один случай оспы обезьян. Заболевание зарегистрировано у мужчины, обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью. Пациент госпитализирован в инфекционный стационар. Специалистами ведомства своевременно организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Выявлены контактные лица, за ними организовано медицинское наблюдение и режим изоляции. В случае подтверждения заболевания им будет оказана необходимая медицинская помощь. Силами специализированной организации проведена заключительная дезинфекция в домашнем очаге», – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в РФ разработаны и зарегистрированы современные высокотехнологичные тест-системы, которые позволяют выявлять вирус в кратчайшие сроки.

Ранее управление Роспотребнадзора по Московской области сообщало, что проводится эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая подозрения на оспу обезьян в Подмосковье. Позже Домодедовская больница подтвердила диагноз у одного из пациентов медучреждения.