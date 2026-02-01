Врачи спасли пациента с травмами, несовместимыми с жизнью

Врачи Жуковской областной клинической больницы подарили жителю Люберец второй день рождения. В конце прошлого года мужчина на снегоходе на скорости врезался в ворота. Сколько было операций и какие, рассказала корреспондент «МИР 24 Анастасия Сорокина.

У пациента было две операции. Сначала провели трепанацию черепа, где удалили гематому, затем предотвратили утечку спинномозговой жидкости, и уже после этого челюстно-лицевые хирурги буквально собирали лицо по частям. Олега Кугука можно назвать «железным человеком у него 18 титановых пластин. Они как каркас держат его лицо. Сразу после аварии, по словам врачей, оно напоминало сдутый футбольный мяч. Медики признаются: травмы, которые получил мужчина, считаются несовместимыми с жизнью.

«После стабилизации состояния пациент был переведен в нейрохирургическое отделение для подготовки ко второму этапу оперативного лечения, так как имелся перелом основания черепа и угроза постоянного истечения спинномозговой жидкости из полости носа, мы провели герметизацию с помощью композитных клеев, рассказал заведующий отделением нейрохирургии Жуковской областной клинической больницы Фыкри Амин.

Первая операция по удалению гематомы длилась около трех часов. Второй этап занял около 11,5. За жизнь и здоровье Олега боролись три бригады медиков.

«Собирали весь мозговой череп. После работы нейрохирургов начали свою работу по репозиции и остеосинтезу верхней, нижней и средней зон лица, чтобы создать непрерывность и целостность лицевого мозгового скелета.

После полученных травм Олег потерял зрение на правом глазу. Однако оно уже стало восстанавливаться. Мужчина начал видеть силуэты и различать цвета. Врачей, которые помогли ему сохранить жизнь, он называет не иначе, как своими ангелами-хранителями.

«Кардинально поменялось отношение к жизни, к тому, что дает Бог. Ты должен радоваться тому, что у тебя есть семья, что у тебя есть то, чем ты питаешься, что есть работа и как ты зарабатываешь.

Каждую неделю Олег приходит на перевязки. Врачи предупреждают, что теперь ему необходимо особенно бережно относиться к своему здоровью, а об экстремальных видах спорта и вовсе забыть.