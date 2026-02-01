Минздрав утвердил постоянные рекомендации по лечению COVID-19

Министерство здравоохранения РФ утвердило первые постоянные клинические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции, следует из документа, который изучил ТАСС.

"Источником инфекции является больной человек, в том числе находящийся в инкубационном периоде заболевания, и бессимптомный носитель SARS-CoV-2 (коронавируса). Наибольшую опасность для окружающих представляет больной человек в конце инкубационного периода и первые дни болезни", - говорится в рекомендациях.

В тексте уточняется, что возбудитель COVID-19 относится ко второй группе патогенности, а инкубационный период инфекции в рекомендациях в среднем составляет 3-4 дня. Схемы лечения в амбулаторных условиях включают рекомендованные препараты с противовирусным действием, среди которых молнупиравир, фавипиравир, нирматрелвир с ритонавиром, а также другие действующие вещества. Признано допустимым назначение средств с опосредованным противовирусным эффектом и иммуностимуляторов в зависимости от клинической картины. Медицинская помощь взрослым пациентам с положительным результатом теста на COVID-19 может оказываться на дому в случае отсутствия клинических проявлений или легком течении заболевания.

В рекомендациях также прописано, что каждый третий заболевший коронавирусом сталкивается с нехваткой кислорода в крови. Описаны легкие и бессимптомные случаи, которые могут привести к скрытому распространению инфекции.

"Рекомендуется обратить внимание на наличие сопутствующих хронических заболеваний или иных состояний, таких как беременность, у всех пациентов с подтвержденным или подозреваемым COVID-19 с целью выявления факторов риска развития тяжелого и осложненного течения заболевания", - уточняется в тексте документа.

Документ также предусматривает рекомендации по реабилитации пациентов после COVID-19 и акцентирует внимание на профилактических мерах. Особое внимание уделено вопросам вакцинации: векторная вакцина рекомендована для пациентов с онкологическими заболеваниями и живущих с ВИЧ, независимо от схем лечения и иммунного статуса.

Новые клинические рекомендации лечения коронавируса заменят ранее действовавшие временные методические указания.