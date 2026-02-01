Эксперт высказалась о современной системе реабилитации в России

Россия так и не выстроила современную систему реабилитации из советской модели санаториев, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на руководителя благотворительного фонда «Весна» Наталью Семину, который развивает функциональное восстановление.

По ее словам, в мире в 1950-е произошел поворот к нейронауке, к понятию нейропластичности, так как стало очевидно: чтобы восстановить утраченные функции, человек должен двигаться и тренироваться ежедневно. При этом в РФ до сих пор действует трехнедельный цикл — пациент получает курс лечебной физкультуры в стационаре, после чего остается без поддержки.

«Навык так не закрепляется», — указала эксперт.

В Европе реабилитационные центры доступны физически и финансово. Работают там физические терапевты, эрготерапевты, ортезисты, спич-паталогисты. Это профессии, которым в России или не учат, или делают это недостаточно.

Сегодня в нашей стране сотни тысяч людей после дорожно-транспортных происшествий, инсультов, с тяжелыми неврологическими заболеваниями нуждаются в системной реабилитации. Однако государство пока может предложить им только курсовые программы, например в санаториях, которые вовсе не решают проблемы пациентов.