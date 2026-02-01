Врач рассказала, что делать, если заподозрил у себя вирус Нипах

При возникновении симптомов вируса Нипах нужно связаться с медиками по телефону, а не ходить в поликлинику самому. Об этом рассказала к.м.н., доцент Департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Галина Компанец в беседе с РИА Новости.

«Анализы делают и в Индии, и других странах, и у нас. И очень важно всегда, если вдруг после возвращения из другой страны появилась температура или какие-то другие симптомы, даже не идти в поликлинику, а позвонить в больницу и сказать, что вернулся из другой страны, и назвать симптомы. Ведь это может быть не только Нипах, это могут быть и другие инфекции», — сказала специалист.

До этого стало известно, что вирус Нипах может передаваться человеку от животных, например летучих мышей и свиней. Он поражает дыхательную систему, провоцирует развитие энцефалита, а без своевременной помощи в 75% случаев приводит к летальному исходу. Первые признаки заболевания появляются через 4–7 дней после заражения. Болезнь поражает дыхательную и центральную нервную систему, вызывая воспаление головного мозга, что зачастую становится причиной смертельного исхода.

В январе распространение вируса Нипах зафиксировали вблизи индийского города Калькутта. На данный момент им заразились уже пять человек, и около ста находятся на карантине. Препаратов или вакцин для лечения заболевания на данный момент нет. Стоит ли опасаться россиянам этого вируса — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России оценили необходимость закрытия границы с Индией из-за Нипаха.