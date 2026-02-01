Госпитализированы два человека с предварительным диагнозом «оспа обезьян»

Один из пациентов обратился к медикам с высокой температурой и сыпью. Оба находятся в инфекционном стационаре для обследования и уточнения диагноза.

Два человека с предварительным диагнозом «оспа обезьян» были экстренно доставлены в больницы в Московской области.

По данным источника SHOT, один из пациентов обратился к медикам с высокой температурой и сильной сыпью.

42-летний мужчина по имени Алексей А. вызвал бригаду скорой помощи. У него были температура 39 градусов и характерная сыпь на лице. Врачи поставили ему предварительный диагноз оспа обезьян.

Вместе с первым пациентом в Домодедовскую городскую больницу доставили еще одного пациента, контактировавшего с ним. Оба находятся в инфекционном стационаре для обследования и уточнения диагноза.