Врачи спасли жизнь столетней пенсионерке

В Москве медики спасли долгожительницу, поступившую в больницу в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал «Московская медицина».

Столетняя пенсионерка поступила в медучреждение в крайне тяжелом состоянии, без сознания и на искусственной вентиляции легких. У нее диагностировали тяжелый порок сердца, перенесенный инфаркт, мерцательную аритмию, легочную гипертензию, а также сердечную и дыхательную недостаточность на фоне пневмонии. Медики несколько дней боролись за жизнь пациентки, и ее состояние в результате интенсивной терапии удалось стабилизировать.

Пенсионерку отключили от аппарата ИВЛ и перевели из реанимации в отделение кардиологии. После восстановления женщину выписали домой.