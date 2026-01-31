Определить риски раннего старения теперь можно по ОМС

Определен перечень бесплатных исследований по определению возможных признаков раннего старения различных систем организма. Это следует из программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, с которыми ознакомился ТАСС.

© РИА Новости

Из текста следует, что проводятся клинический анализ крови, мочи, биохимическое исследование крови для определения уровня ферритина, С-реактивного белка, интерлейкина-6, цинка и магния, а также фактора некроза опухоли в случае отклонения в сторону увеличения показателей биологического возраста от календарного на пять лет и более.

При этом для определения инсулинорезистентности, гликирования и преждевременной активации метаболического механизма старения проводится биохимическое исследование крови. Определяется уровень инсулина, глюкозы, гликозилированного гемоглобина, у мужчин — тестостерона общего и свободного; у женщин — эстрадиола; глобулина, связывающего половые гормоны.

Также для оценки преждевременного старения, связанного с дисбактериозом кишечника, проводится генетическое исследование микробиома кишечника.

А для раннего выявления предриска развития нарушений опорно-двигательной системы, остеопороза и саркопении проводится биохимическое исследование крови для обнаружения кальция, фосфора, щелочной фосфатазы.