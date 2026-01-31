В единый регистр пациентов включат 12 групп диагнозов

Создаваемый с 1 марта 2026 года федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями будет включать информацию по 12 группам диагнозов, в том числе болезни сердца, злокачественные новообразования и сахарный диабет. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

"В регистр будет попадать статистика по пациентам, имеющим одну из 12 групп диагнозов: злокачественные новообразования, новообразования на начальной стадии развития, сахарный диабет, психические расстройства и расстройства поведения, ишемическая болезнь сердца, в том числе с нарушением ритма и проводимости, наличие сердечных и сосудистых имплантов и трансплантатов, кардиомиопатия, сердечная недостаточность, острые нарушения мозгового кровообращения, болезни печени, включая алкогольную этиологию, беременность, роды и послеродовый период, хроническая обструктивная болезнь легких", - перечислил Машаров.

По его словам, в реестре будут собраны данные о распространенности заболеваний, лечении и госпитализациях пациентов.

"Там будут фиксироваться назначения, анализы, процедуры, операции, а также причины выявления болезни - от диспансеризации до самостоятельного обращения пациента за медпомощью. Также будет отражено, сколько времени пациент провел в стационаре, находился ли в реанимации и были ли у него осложнения", - добавил член ОП РФ.

Доступ к регистру получат Минздрав РФ, региональные органы здравоохранения, Росздравнадзор, МВД, Росстат, а также медицинские и фармацевтические организации. При этом, как подчеркнул Машаров, "у каждого предусмотрен свой уровень доступа: например, Росздравнадзор и Минздрав смогут работать только с обезличенными данными пациента, МВД - в пределах, разрешенных действующим законодательством, а медорганизации - только с получения согласия самого пациента".

Как ранее сообщал Машаров, по ситуации с включением психических расстройств в этот регистр речь не идет о какой-либо дискриминации граждан, страдающих такими заболеваниями. Наличие психического расстройства и сейчас ведет к некоторым ограничениям - например, отказу в выдаче водительского удостоверения или лицензии на оружие, к невозможности занимать некоторые должности, в том числе в силовых структурах, и "включение сведений в реестр исключит возможность скрыть диагноз, которую некоторые пациенты использовали".

Как ранее сообщили в пресс-службе Минздрава, цель образования подобного регистра - улучшить медпомощь больным и координировать соответствующую работу регионов. При этом "информация о пациентах, содержащаяся в регистре, подлежит защите в соответствии с положениями законодательства РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации, о персональных данных и статьи 13 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".