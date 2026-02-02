Нейрохирурги спасли жизнь пациента

В Курской областной клинической больнице успешно провели сложнейшее нейрохирургическое вмешательство, объединив усилия специалистов региона и ведущей столичной клиники. Совместная команда врачей удалила опухоль головного мозга у 69-летнего жителя Курской области, для которого операция была вопросом жизни и смерти.

© КурскТВ

Опасное заболевание выявили около полутора месяцев назад. Новообразование отличалось агрессивным ростом и за короткий срок привело к серьёзным нарушениям речи и двигательных функций. Без срочного хирургического лечения прогноз был крайне неблагоприятным.

Подготовка пациента проходила на базе нейрохирургического отделения областной больницы. После полного обследования и стабилизации состояния было принято решение о проведении операции силами объединённой бригады. Вмешательство выполнили заведующий отделением нейрохирургии Курской областной клинической больницы Артур Гамидов и доктор медицинских наук, профессор Антон Гаврилов из Москвы.

Результат операции врачи называют обнадёживающим. Уже на следующий день после вмешательства у пациента заметно улучшилось состояние: восстановилась речь, вернулась мышечная сила. Мужчину перевели из реанимации в профильное отделение, где продолжается лечение и прорабатывается дальнейшая программа реабилитации.

В работе операционной команды также участвовали анестезиолог-реаниматолог Роман Прокофьев, операционная медицинская сестра Нина Медянко и медсестра-анестезистка Татьяна Шаталова.

Как отмечают в медицинском сообществе, перед нейрохирургической службой Курской области стоят масштабные задачи по расширению возможностей хирургической помощи при сосудистых и опухолевых поражениях центральной нервной системы, а также при функциональных нарушениях. Подобные операции демонстрируют, что курские врачи способны работать на одном уровне с ведущими федеральными специалистами, а сотрудничество с крупными клиниками напрямую повышает шансы пациентов на выздоровление.

Фото: Правительство Курской области