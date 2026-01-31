От какой болезни страдает каждый третий россиянин

Данные эпидемиологических исследований говорят о том, что каждый третий гражданин РФ страдает от ожирения. Таким мнением поделилась с ТАСС директор государственного научного центра "НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова" Минздрава России, заведующая кафедрой персонализированной и трансляционной медицины, академик РАН Наталья Мокрышева.

Ранее, по данным Росстата, число россиян с впервые установленным диагнозом "ожирение" в 2024 году превысило полмиллиона и достигло 542 200 человек.

"К сожалению, по нашим оценкам и данным эпидемиологических исследований, ожирением сегодня страдает уже каждый третий россиянин. Реальная распространенность этого заболевания гораздо выше, поскольку она не всегда фиксируется официальными инструментами сбора статистики", - сказала она.

Мокрышева отметила, что такие данные отражают кардинальные изменения в образе жизни современного человека: еще никогда высококалорийные продукты не были так доступны. Кроме того, количество людей, ведущих малоподвижный образ жизни, также увеличивается. По ее словам, люди набирали вес в течение многих лет, а к врачу обратились только сейчас.