Врач вернул зрение мужчине спустя полвека после травмы

В вологодской областной офтальмологической больнице пациенту, который не видел одним глазом более 50 лет, успешно провели уникальную операцию и вернули зрение, сообщает министерство здравоохранения.

Проблема с глазом у вологжанина началась в 1972 году, когда во время ремонта трактора металлическая осколок серьезно повредил ему левый глаз. Медикам того времени удалось спасти глаз от воспаления, но поврежденный хрусталик пришлось удалить — технологии по его замене тогда ещё не существовали.

С тех пор пациент жил с монокулярным зрением, десятилетиями безуспешно пытаясь подобрать коррекцию.

Шанс на восстановление появился лишь в конце 2025 года, когда по направлению из родного района он обратился в Вологодскую областную офтальмологическую больницу. Врачи провели диагностику и приняли решение о бесплатной для пациента операции по имплантации искусственного хрусталика.

Операцию выполнял офтальмолог, кандидат медицинских наук Кирилл Зеленцов. Уже на следующий день после вмешательства пациент, которому сейчас 68 лет, смог различить верхние строки проверочной таблицы. Его зрение восстановилось на 30%, и врачи прогнозируют дальнейшее улучшение.

«Это настоящая победа современной медицины, — отмечает доктор Зеленцов. — Мы рады, что смогли помочь человеку вернуться к полноценной жизни».

Не исключено, что следующим этапом лечения станет коррекция косоглазия, развившегося за долгие годы из-за неработающего глаза, уточняет пресс-служба ведомства.