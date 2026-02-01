Программа повышения медицинской грамотности: чему будут учить пенсионеров

Правительство России утвердило план мероприятий, направленных на повышение медицинской грамотности пенсионеров. «Вечерняя Москва» рассказывает, что будет предпринято в первую очередь.

© Вечерняя Москва

Врачи старшего поколения не очень любят, когда больной, открыв интернет, начинает «проверять» их назначения. И с ностальгической улыбкой вспоминают давние годы, когда только начинали работать. Помните, спрашивают, как бабушки просили «аверьяновку» вместо валерьянки? А что вы хотите от выпускниц церковно-приходских школ? Еще вспоминают, как пациенты ломали редкие тогда капсулы, чтобы достать лекарство. Кто-то, впервые увидев ректальную свечу, пробовал вставить ее в ноздрю. Старый доктор рассказывал мне, как невольно оскорбил больного, поставив диагноз «рожа». «У меня лицо!» — угрюмо поправил пациент, никогда не слышавший о рожистом воспалении.

Времена такой идиллической медицинской безграмотности прошли безвозвратно. Ее ликвидировали обязательное среднее образование, развитие медицины и, конечно же, интернет, который знает все на свете (хоть и врет частенько). А тут еще пандемия поспособствовала распространению медицинской информации. Так что российские пенсионеры — не чета советским, многие из которых не умели даже измерить себе давление. Нынешние же освоили пульсоксиметры и небулайзеры и сами себе корректируют дозу инсулина.

Не сам себе доктор

Но вот другая точка зрения. Зачем, спрашивают, пенсионеру познания в медицине? Самолечение до добра не доведет, с любой болячкой надо топать к врачу. И тогда продлятся дни твои на этой земле, как сказано в одной старой и очень умной книге, пусть и по совершенно иному поводу.

Конечно, сам себе доктор — это не то, к чему надо стремиться. Особенно в мегаполисе, где есть врачи всех специальностей. Под медицинской грамотностью подразумевается не умение наложить повязку и знание десятка-другого самых ходовых лекарств. Это способность искать и использовать информацию о здоровье, понимать, как устроена система здравоохранения, и принимать адекватные решения.

Пожилой человек должен, к примеру, понимать, что антибиотики назначают курсом и что одной таблеткой не вылечишься, даже если упала температура. И что статины надо принимать постоянно, а если бросить, то холестерин вновь выйдет из-под контроля. И что здоровый образ жизни — это не пустые слова, а рычаг, который поможет не только увеличить продолжительность жизни, но и повысить ее качество — быть не дряхлым, привязанным к своей квартире, а подтянутым и мобильным, не доставляющим родным лишних проблем. А для этого необходимо знать основы здорового питания, нормы физической активности, порядок чередования работы, отдыха и сна и стараться следовать рекомендациям. То есть действовать вместе с доктором, а не вместо него.

Забыть о рейтингах

Что же предполагает правительственная программа? Просвещение пожилой аудитории будут вести сразу по нескольким каналам.

До нее по-прежнему проще всего достучаться через телевизор. Должны выходить телепрограммы, где специалисты будут рассказывать о правилах здорового старения, о том, что в серебряном возрасте естественно и что, напротив, требует немедленного визита в поликлинику. Понятно, что это будут не самые рейтинговые, а, возможно, и убыточные проекты. Но государственное ТВ может и должно позволить себе в какой-то момент не гнаться за рейтингами, а помочь обществу, которое его содержит. Стоит подумать об освещении этой проблематики и по радио, в сети и печатных изданиях.

Вторым важнейшим методом медицинского ликбеза станут встречи с врачами в клубах для пенсионеров. Живое общение — самое эффективное. Специалисты будут освещать как общие принципы сохранения здоровья (режим, питание, контроль веса, физическая активность), так и опыт лечения конкретных возрастных заболеваний (гипертоническая болезнь, сахарный диабет II типа, артрозы, нарушения сердечного ритма). Поликлиника без проблем командирует на два часа любого врача на встречу с людьми пенсионного возраста. Для этого не потребуется дополнительных расходов. Маломобильные пациенты смогут посмотреть записи таких встреч.

В столице база для очных занятий уже создана в рамках проекта «Московское долголетие». Да и сама работа, о которой говорится в правительственном плане, ведется уже давно. Сейчас, например, пенсионеры могут записаться на занятия по медицинской реабилитации или на тренировки с учетом возраста и состояния здоровья.

Снова в школу

Еще одной формой очного просвещения больных 55– 60+ должны стать школы пациентов с хроническими болезнями (диабет, бронхиальная астма, гипертония). Они открыты при московских поликлиниках. Сейчас там рассказывают, как контролировать течение заболевания и предотвращать осложнения, учат приемам самоконтроля. Если расширить программу, занятия станут полезными для каждого пенсионера. Следует продумать, как стимулировать посещаемость. Возможно, как-то поощрять «учеников». И, конечно, надо распространять информацию о работе школ.

Просвещать пожилых надо и путем повышения квалификации врачей. Именно доктор расширяет кругозор пациента, рассказывает о новых возможностях медицины и эффективных препаратах. В московских поликлиниках пожилыми больными с целым букетом хронических заболеваний занимаются врачи, прошедшие специальную подготовку. Во время таких приемов, помимо прочего, повышается и уровень медицинской грамотности пенсионеров. Так что успешный опыт имеется, остается его распространить на всю страну.

СПРАВКА

Программа повышения медицинской грамотности пенсионеров рассчитана на пять лет — до 2030 года. Отвечать за ее реализацию будут власти регионов и «Союз пенсионеров России».

Согласно недавнему исследованию, пожилые люди, которые умеют пользоваться интернетом и цифровыми технологиями, демонстрируют более высокий уровень когнитивных способностей и не страдают от депрессии. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, почему гаджеты положительно влияют на функции мозга пожилых людей и как убедить возрастных родственников научиться ими пользоваться.