Мясников заявил о риске паралича при отказе от статинов

Мясников заявил о риске паралича при отказе от приема прописанных статинов
Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о риске паралича у пациентов, которые не принимают статины, назначенные врачом.
Эфир программы "О самом главном" на канале "Россия 1" был посвящен причинам инсультов и инфарктов.
Мясников напомнил, что врачи выписывают статины для снижения уровня холестерина у пациентов, стремясь продлить им жизнь и сохранить ее качество.
Он пояснил, что статины назначаются не всем, а только тем, у кого повышенный риск инфаркта и инсульта.
«Гипертоник, повышенный сахар, курильщик, избыточный вес, плохая наследственность», — перечислил риск-факторы Мясников.
Врач подчеркнул, что отказ от приема таких препаратов, выписанных врачом, может привести к ранней смерти, инвалидности или параличу.
«"Антистатиночники" — это ваше личное дело. Хочешь умереть на три года раньше? Да ради бога. Хочешь лежать десять лет, писать под себя, парализованный, — лежи. Проблема твоя и твоей семьи», — заключил Мясников.