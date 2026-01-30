Мясников заявил о риске паралича при отказе от статинов

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о риске паралича у пациентов, которые не принимают статины, назначенные врачом.

Эфир программы "О самом главном" на канале "Россия 1" был посвящен причинам инсультов и инфарктов.

Мясников напомнил, что врачи выписывают статины для снижения уровня холестерина у пациентов, стремясь продлить им жизнь и сохранить ее качество.

Он пояснил, что статины назначаются не всем, а только тем, у кого повышенный риск инфаркта и инсульта.

«Гипертоник, повышенный сахар, курильщик, избыточный вес, плохая наследственность», — перечислил риск-факторы Мясников.

Врач подчеркнул, что отказ от приема таких препаратов, выписанных врачом, может привести к ранней смерти, инвалидности или параличу.