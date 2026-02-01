Врачи спасли мужчину, который застрял в пластиковой бутылке

Врачи больницы в подмосковном Красногорске оказали помощь 21-летнему мужчине, застрявшему в полуторалитровой бутылке. Об этом в пятницу, 30 января, сообщило Министерство здравоохранения Московской области.

Молодого человека доставили в медицинское учреждение с нарастающим отеком полового органа и угрозой нарушения кровоснабжения. Он рассказал, что надел на себя бутылку «по неосторожности» и не смог снять ее самостоятельно.

К моменту обращения к медикам ситуация стала критической: плотное кольцо горлышка сдавливало ткани, создавая прямую угрозу некроза. Врачи аккуратно рассекли пластик и полностью освободили орган, восстановив кровообращение.

Операция прошла успешно, мужчину выписали под наблюдение уролога поликлиники, сказано в публикации ведомства.

