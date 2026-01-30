Названы самые распространенные инфекции на популярных курортах

Чаще всего россияне могут столкнуться на популярных курортах с такими инфекциями, как желтая лихорадка, лихорадка Денге, японский энцефалит, вирус Зика, рассказал вирусолог Сергей Нетесов, пишет aif.ru.

По его словам, передаются они через укусы тропических комаров. Однако в курортных зонах и городах местность от комаров обрабатывают, поэтому там вероятность заражения ничтожна.

Чаще всего люди заболевают, когда покидают курортную зону, например, отправляются путешествовать по реке во Вьетнаме без защиты и репеллентов, пояснил эксперт. В таком случае, говорит Нетесов, вероятность подхватить ту же лихорадку Денге составит около 30%.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в России не зарегистрировано завозных случаев заболевания, вызванного вирусом Нипах, вспышка которого произошла в Индии. Этот вирус попадает к человеку от животных или через зараженную пищу. Основными источниками и переносчиками считаются плодоядные летучие мыши.