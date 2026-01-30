Врачи спасли женщину, которая была мертва 15 минут

Врачи больницы имени Буянова спасли женщину, которая была мертва 15 минут
Алина не отпускает мамину руку ни на минуту. Девочке до сих пор сложно поверить, что перед Новым годом она могла ее потерять. Ирине всего 43 года, и серьезных проблем со здоровьем раньше не было. Женшина резко почувствовала себя плохо ранним утром в декабре. Помнит только жгучую боль в груди, от которой потеряла сознание.
Врачи на месте зафиксировали смертельно опасную аритмию. Сердце остановилось, его удалось запустить, в крайне тяжелом состоянии женщину доставили в больницу имени Буянова. Там поставили диагноз — обширный инфаркт. И начали экстренную операцию — ангиографию и стентирование, чтобы восстановить кровоток. Прямо на операционном столе сердце останавливается снова. Расширенная реанимация по всем протоколам не давала эффекта.
«С самого начала счет шел на минуты. Мной и сотрудниками моего отделения было принято решение об инициации ВА-ЭКМО. Веноартериальное ЭКМО — это высокотехнологическая медицинская процедура, которая выполняет временно работу сердца, пока орган слишком поврежден, чтобы поддерживать жизнь человека», — рассказала Гульназ Муллакаева, и.о. заведующего отделения анестезиологии и реанимации ГКБ имени В.М. Буянова.
Это решение должно было быть молниеносным. Сама процедура установки аппарата — емкая и дорогостоящая, требует высокого профессионализма. Анестезиологи больницы Буянова подключили "искусственное сердце" всего за 15 минут. Это фантастически быстро, ведь по протоколам среднее время может доходить до 50-60 минут.
Когда высокотехнологичный аппарат включился в кровоток Ирины, ее сердце получило передышку и забилось снова. Оно останавливалось еще несколько раз в следующие минуты, но теперь у врачей было главное — время.
«В чем смысл остановки сердечной деятельности? Что органы остаются без кислорода. А благодаря аппарату ЭКМО мы эту проблему замещаем», — объяснила Муллакаева.
И Ирина выжила после 15-минутной клинической смерти. Очнулась в реанимации. Четверо суток она была подключена к системе ЭКМО — около нее круглосуточно находились врач-анестезиолог и медсестра отделения.
В больнице Ирина провела больше двух недель, за это время врачи стали как родные. Пациентка вернулась с благодарностью. В семье спасение Ирины называют вторым днем ее рождения. Она постепенно восстанавливается и возвращается к привычной жизни, которую теперь особенно ценит.