В ВОЗ сообщили о состоянии инфицированных в Индии вирусом Нипах

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что оба инфицированных вирусом Нипах в индийском штате Западная Бенгалия живы и находятся в больнице. По словам эксперта организации Анаис Леган, ни у одного из 190 человек, контактировавших с зараженными, не было симптомов и они получили отрицательные результаты тестов на вирус Нипах.

© РИА Новости

«Риск на национальном, региональном и глобальном уровнях расценивается как низкий», — приводит слова представителя ВОЗ агентство Reuters.

Как заявили ранее в организации, вероятность распространения вируса Нипах незначительна за пределами Индии, которая обладает возможностью сдерживать вспышки подобного заболевания. Однако ВОЗ не исключает возможных новых случаев заражения вирусом ввиду наличия популяции летучих мышей в некоторых районах Индии и соседней Бангладеш.

Вирус Нипах (NiV) представляет собой патоген, который разносится летучими мышами из семейства крылановых. Он способен передаваться от животных к людям и вызывать тяжелые формы энцефалита и респираторных инфекций, уровень летальности которых в некоторых случаях достигает 80%. Вспышки заражения вирусом Нипах ежегодно происходят в разных регионах Южной и Юго-Восточной Азии с большим числом смертей. С момента выявления этой болезни в 1998 году ею заразились порядка тысячи человек.