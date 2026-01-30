Врачи помогли пациенту, у которого застрял половой орган в бутылке

В больницу Красногорска карета скорой помощи доставила 21-летнего молодого человека с урологической проблемой. Пациент нечаянно надел на половой орган пластиковую бутылку в 1,5 литра и не смог ее снять, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Образовавшийся отек тканей угрожал нарушением кровоснабжения. Несмотря на стабильное состояние пациента, ситуация требовала срочного решения.

«В экстренном порядке под спинальной анестезией урологи аккуратно рассекли пластиковую бутылку, включая ее горлышко, и полностью освободили ткани. Все прошло успешно, без осложнений, кровообращение было восстановлено», — отметил заведующий урологическим отделением больницы Петр Сысоев.

После удаления инородного предмета состояние молодого человека улучшилось на глазах - боли ушли, отек спал, а функции органа не пострадали. Пациент был выписан под наблюдение уролога. Врачи предупредили, что такие ситуации опасны развитием ишемии и некроза. Необходимо экстренно обращаться в медицинское учреждение и не решать проблему своими силами.