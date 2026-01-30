В России продолжается работа по модернизации первичного звена здравоохранения. Реализацию региональных программ продлили до 2030 года. Особое внимание будет уделяться сельским территориям и опорным населенным пунктам, ведь для их жителей доступность первичного звена – это вопрос не комфорта, а базовой медицинской безопасности, отмечают эксперты. Как в России модернизируют первичное звено здравоохранения – в материале «Известий».

© Курская правда

План на пятилетку

В России продлили реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения. Программы в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» будут действовать до 2030 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Из документа следует, что регионы должны будут в приоритетном порядке включать в свои программы модернизации первичного звена здравоохранения мероприятия, которые затронут опорные населенные пункты (малые города, села и поселки, выбранные для приоритетного развития инфраструктуры). Для развития первичного звена в сельской местности, поселках городского типа и малых городах субъекты федерации получат финансирование на капремонт медучреждений, приобретение оборудования и автомобилей, а также закупку и монтаж быстровозводимых модульных конструкций для размещения врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.

Средства по программе также будут выделяться на открытие сосудистых отделений и центров онкологической помощи (ранее эта работа велась в рамках других федеральных проектов).

В общей сложности в федеральном бюджете на развитие первичного звена здравоохранения до 2030 года предусмотрено более 447 млрд рублей.

Масштабная программа

Медицинская система в России состоит из трех уровней. Каждый из них определяется сложностью клинического случая и компетентностью сотрудников. К первичному звену относятся учреждения, оказывающие медико-санитарную помощь базового и специализированного характера. Это поликлиники, амбулатории, женские консультации, фельдшерско-акушерские пункты, кабинеты врачей общей практики, а также дневные стационары.

Первичная медико-санитарная помощь считается самой востребованной: число обращений в поликлиники, больницы, амбулатории и ФАПы превышает 1,2 млрд за год. На этом этапе решается около 80% всех клинических случаев.

Для совершенствования медицинской помощи в России не первый год ведется работа по модернизации первичного звена здравоохранения. С этой целью еще в 2019 году правительство утвердило постановление №1304, сформулировавшее основные принципы процесса модернизации.

За годы действия программа позволила провести капитальный ремонт 5,5 тысячи медицинских учреждений, затронув практически каждый третий объект здравоохранения. При этом использование быстровозводимых модульных конструкций дало возможность создать около 5 тысяч новых объектов, в которые закупили более 200 тысяч единиц медицинского оборудования. Кроме того, на выделяемые в рамках программы средства закупили более 18 тысяч легковых автомобилей для доставки пациентов, врачей, биоматериалов и лекарств.

Ожидается, что к 2030 году благодаря господдержке удастся закупить не менее 9 тысяч передвижных медицинских комплексов. За пять лет капитально отремонтируют и оснастят необходимым оборудованием не менее 7 тысяч зданий медорганизаций. Речь идет в том числе и об учреждениях, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с населением до 100 тысяч человек.

Редакция «Известий» направила запрос в Минздрав РФ. На момент выхода публикации ответ не поступил.

Инвестиция в будущее

Модернизация первичного звена – это основа эффективной и устойчивой системы здравоохранения, считают в министерстве здравоохранения Саратовской области. Около 70-80% проблем со здоровьем должны решаться именно на этом уровне.

«Грамотный терапевт или врач общей практики может вовремя диагностировать хронические болезни, онкологию на ранней стадии, что радикально удешевляет лечение и спасает жизни», – разъясняют в Минздраве региона.

Именно первичное звено является первой точкой контакта человека с системой здравоохранения, отмечает кандидат медицинских наук, член комиссии Госсовета «Продолжительная и активная жизнь», заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН Кирилл Маслиев.

«От его доступности и качества напрямую зависит своевременное начало лечения и развитие превентивной медицины: ранняя диагностика заболеваний, профилактика осложнений», – утверждает эксперт.

Своевременное обнаружение гипертонии, диабета, начальных форм онкологических заболеваний кардинально меняет прогноз и снижает затраты на последующее дорогостоящее лечение, которое часто ложится на бюджеты более высокого уровня, считает доктор медицинских наук, профессор, главный врач Скандинавского центра здоровья Наталья Гаврилова.

Для жителей сельской местности развитие первичного звена – это вопрос не только комфорта, но и базовой медицинской безопасности, утверждает Маслиев. ФАП или врачебная амбулатория для таких людей – это часто единственная точка доступа к медицинской помощи, уточняет Гаврилова, подчеркнув, что от ее оснащенности и кадров напрямую зависит жизнь людей.

Маслиев напоминает, что долгое время за качественной медицинской помощью приходилось ехать в Москву и другие крупные города. Для жителей регионов это означало дополнительные финансовые затраты, а в ряде случаев – и упущенное время, критически важное для лечения.

«Последовательная модернизация первичного звена как раз направлена на то, чтобы сломать эту логику и сделать современную медицинскую помощь доступной по месту жительства», – разъясняет собеседник «Известий».

Для дальнейшего развития первичного звена в России необходим комплексный подход, убежден он. Важно не только строить и обновлять здания, но и внедрять современные стандарты организации приема пациентов, цифровые решения и телемедицину, перечисляет Маслиев.

Существенное значение, по мнению эксперта, имеет также обновление автопарка, особенно в сельской местности, где доступ к медицинской помощи напрямую связан с большими расстояниями.

«И, конечно, никакая модернизация невозможна без заботы о главном ресурсе – специалистах. Крайне важно обеспечить не только условия труда, но и возможности профессионального и карьерного роста», – убежден собеседник редакции.

Кадровый дефицит остается самой острой проблемой, с которой сталкивается первичное звено здравоохранения, подтверждает Гаврилова.

«Современное оборудование бесполезно без врачей и среднего медперсонала. Необходимы комплексные меры по закреплению кадров на селе (жилье, подъемные, социальные пакеты, возможности непрерывного образования). Без параллельной, опережающей программы подготовки и стимулирования кадров инвестиции в инфраструктуру могут дать низкую отдачу», – предупреждает собеседница «Известий».

В целом же эффективность реализации программы сильно зависит от компетенции и активности региональных властей. Нужно менять логистику пациентов, маршрутизацию, систему взаимодействия со стационарами, чтобы модернизация была ощутима для человека, уточняет врач.

Модернизация первичного звена здравоохранения – это инвестиция в здоровье нации и экономику страны, подчеркивают в саратовском Минздраве. Эффективная первичная помощь снижает число госпитализаций, что уменьшает нагрузку на стационары и скорую помощь.