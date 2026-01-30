В РФ призвали создать систему независимой оценки качества медпомощи

Независимые исследовательские центры должны проводить опросы об удовлетворенности россиян медицинской помощью, а не сам Минздрав. Такое мнение высказал председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Ранее Минздрав РФ сообщил, что в конце прошлого года удовлетворенность россиян медицинской помощью достигла 56,2%. <…> Проводить опросы должен не сам Минздрав, а независимые от него исследовательские центры. <…> Только так можно будет понять, какие у нас сохраняются проблемы в государственной системе здравоохранения и как их решить", - сказал Миронов ТАСС.

По мнению депутата, нужно довести показатель удовлетворенности медпомощью как минимум до 80%.