В Минздраве объяснили, когда можно бесплатно находиться в больнице с ребенком

Родители могут бесплатно находиться в больнице с ребенком до четырех лет, а также нуждающимся в особом уходе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России.

Бесплатное совместное нахождение с ребенком в больнице гарантируется родителю или же законному представителю в нескольких случаях. Так, плата за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление спального места и питания, не взимается при совместном нахождении в медорганизации с ребенком-инвалидом независимо от его возраста; с ребенком до достижения им возраста четырех лет; с ребенком в возрасте старше четырех лет при наличии медицинских показаний.

В министерстве пояснили, что также законодательством предусмотрена возможность посещения пациента, находящегося в реанимации, его родственниками, иными членами семьи или законными представителями. При этом посещение осуществляется с учетом их состояния и соблюдения противоэпидемического режима.

"Таким образом, в настоящее время вопрос совместного пребывания законных представителей с ребенком с учетом его возраста и наличия медицинских показаний урегулирован", - подчеркнули в Минздраве.

Ранее глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова направила письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением повысить до семи лет возраст детей, с которыми родители могут бесплатно находиться в стационарах, включая предоставление питания и спального места.