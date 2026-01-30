Мужчина с последней стадией рака назвал единственный ранний симптом

Британец с последней стадией рака назвал единственный ранний симптом
49-летний британец долгое время считал, что просто растянул мышцу, однако через год у него обнаружили онкологию. Об этом случае в четверг, 29 января, рассказали в Daily Mail.
Мужчина несколько недель не придавал значения симптому. Со временем боль в руке начала усиливаться, поэтому ему пришлось обратиться к врачам.
Медики не заметили ничего подозрительного — они диагностировали «защемление нерва в левой руке», назначили обезболивающие и отправили пациента домой.
Лечение не помогало — британец начал просыпаться посреди ночи «с криками от резких и колющих болей». Спустя некоторое время мужчине стало трудно держать приборы, принимая пищу, и мыться в душе.
«Я понимал, что происходит что-то страшное. Но каждый раз мы попадали к разным врачам, поэтому на каждом приеме мне приходилось объяснять проблему с нуля», — высказался он.
Новая попытка выяснить причину недуга была предпринята, когда мужчина стал ощущать «покалывание в груди». Новое обследование показало, что это рак легких на запущенной стадии, уточнили в издании.
Пенсионеру из США диагностировали рак легких, однако мужчина отказался от терапии, переехал на греческий остров, занялся физическим трудом. Смертельная болезнь чудом отступила.