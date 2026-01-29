Перечислены скрытые симптомы менопаузы

Ночная потливость, бессонница и дневная «разбитость» могут быть первыми признаками менопаузы наряду с раздражительностью. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент, заведующая лабораторией здоровья женщины, матери и ребенка Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Братчикова.

© globallookpress

По словам специалиста, менопауза — это период в жизни взрослой женщины, о котором говорят, если в течение 12 месяцев менструальный цикл не возобновляется. В норме она наступает после 45 лет, а средний возраст в России составляет 49–51 год. Однако угасание функции яичников может начаться раньше — в 40–44 года (ранняя менопауза) или до 39 лет (преждевременная).

«Первое, с чем сталкивается женщина при приближении менопаузы, — это нарушения менструального цикла. Меняется продолжительность менструального цикла, увеличивается интервал между кровотечениями, теряется прежняя цикличность, количество выделений», — уточняет эксперт.

Также при менопаузе проявляются нарушения сна — сонливость днем, периоды бессонницы ночью. Одновременно могут появляться раздражительность, резкие перепады настроения, повышенная утомляемость и ощущение эмоционального истощения.

«Поскольку рецепторы к женским половым гормонам эстрогенам есть во всех тканях и органах, то их недостаточность со временем приведет ко многим изменениям», — объяснила Братчикова.

По мере прогрессирования гормональных изменений нередко снижается либидо, возникают приливы жара, ознобы и ночная потливость, которые заметно ухудшают качество жизни. Ученая отмечает, что важную роль в этот период играют физическая активность, прогулки на свежем воздухе, рациональное питание и соблюдение питьевого режима. При необходимости врачи могут подобрать медикаментозную терапию.