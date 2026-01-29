Зачем привлекают психологов к участию в перинатальном консилиуме

Медицинский психолог может привлекаться к участию в перинатальном консилиуме, его участие обязательно при выявлении у плода порока развития, несовместимого с жизнью, сочетанных пороков развития плода с неблагоприятным прогнозом для жизни, включенных в перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности. Об этом сообщила ТАСС главный внештатный специалист Минздрава России по женскому репродуктивному здоровью Наталья Долгушина.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что разработка закона по криминализации склонения к аборту на федеральном уровне необходима, важно двигаться в сторону запрета на проведения абортов в частных клиниках. Патриарх добавил, что у него "вызвало недоумение недавнее решение Минздрава, исключившее квалифицированного медицинского психолога из состава обязательных участников перинатального консилиума, из-за чего врачи смогут самостоятельно принимать решение о прерывании беременности".

«Новый порядок оказания медицинской помощи по профилю "Акушерство и гинекология", разработанный Минздравом и вступивший в силу 10 января, впервые дал определение перинатального консилиума. В соответствии с ним, к участию в консилиуме может привлекаться медицинский психолог», — сказала она.

Долгушина пояснила, что перинатальный консилиум проводится для оценки здоровья беременной и плода, когда на обследовании выявляются отклонения или высокий риск развития патологий. При этом участие медицинского психолога обязательно при выявлении у плода порока развития, несовместимого с жизнью, сочетанных пороках развития плода с неблагоприятным прогнозом для жизни, включенных перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности, при принятии беременной решения о сохранении беременности или искусственном прерывании беременности с учетом решения перинатального консилиума.

Она также отметила, что медицинские психологи являются неотъемлемой частью медицинской помощи женщинам. Кроме того, в новом порядке по акушерству и гинекологии указано, что при первичном обращении женщины в ситуации репродуктивного выбора медработник предлагает пройти мотивационное анкетирование с информированием о федеральных и региональных мерах соцподдержки. Также пациентку направляют в кабинет психологической и медико-социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, для прохождения психологического консультирования и получения правовой и социальной помощи.